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Банда заволжских разбойников из Ярославля будет осуждена
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  • Опубликована сегодня в 19:01

Банда заволжских разбойников из Ярославля будет осуждена

Их обвиняют в участии в одном разбое и трех грабежах. Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом, в 2021 году эти подростки совершили нападения на сетевые магазины в Заволжье. В одном из случаев они даже напали на женщину-кассира, во втором случае женщина-продавец смогла противостоять им. Наконец, еще один инцидент связан с физическим насилием и грабежом мужчины в его собственной квартире.

Важно отметить, что на момент совершения этих преступлений подозреваемые были несовершеннолетними. Заволжские полицейские провели операцию по задержанию грабителей, и Следственный комитет занялся расследованием уголовного дела, сообщает YarNews.

По словам представителей ярославского управления СКР, "всем фигурантам были предъявлены обвинения, наложены меры пресечения. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

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