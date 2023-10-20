Банда заволжских разбойников из Ярославля будет осуждена

Их обвиняют в участии в одном разбое и трех грабежах. Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом, в 2021 году эти подростки совершили нападения на сетевые магазины в Заволжье. В одном из случаев они даже напали на женщину-кассира, во втором случае женщина-продавец смогла противостоять им. Наконец, еще один инцидент связан с физическим насилием и грабежом мужчины в его собственной квартире.
Важно отметить, что на момент совершения этих преступлений подозреваемые были несовершеннолетними. Заволжские полицейские провели операцию по задержанию грабителей, и Следственный комитет занялся расследованием уголовного дела, сообщает YarNews.
По словам представителей ярославского управления СКР, "всем фигурантам были предъявлены обвинения, наложены меры пресечения. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".
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