Два жителя Смоленской области под подозрением в поджоге релейного шкафа: возбуждено второе уголовное дело

Второе уголовное дело было инициировано в отношении двух жителей Смоленской области, которых задержали после поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне.

Согласно статье о диверсии, следственный отдел УФСБ России по региону сообщил, что подозреваемые признались в совершенном преступлении, рассказав о заказчике, которого они познакомились через мессенджер.

Несмотря на обещанное денежное вознаграждение, они так и не получили его. За свои действия подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет. Этот случай связан с поджогом релейного шкафа, который мог привести к серьезным последствиям на железнодорожных путях и для пассажиров.