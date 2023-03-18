Американские авиакомпании, потерявшие возможность совершать полеты над территорией России, призвали власти США запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство, пишет газета NYT.
По информации издания, из-за потери северных маршрутов, которые экономят время перелета и уменьшают расход топлива, американские авиалинии изменили планы транстихоокеанских рейсов, сократили количество пассажиров и грузов, а также отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов. Все это значительно ударило по их прибыли и конкурентоспособности, передает РИА "Новости".
При этом конкуренты американских авиакомпаний в основном из стран Юго-Восточной Азии перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену.
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