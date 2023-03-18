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  • Опубликована сегодня в 8:05

Американские авиакомпании включили административный ресурс из-за запрета совершать полеты над Россией

Американские авиакомпании, потерявшие возможность совершать полеты над территорией России, призвали власти США запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство, пишет газета NYT.

По информации издания, из-за потери северных маршрутов, которые экономят время перелета и уменьшают расход топлива, американские авиалинии изменили планы транстихоокеанских рейсов, сократили количество пассажиров и грузов, а также отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов. Все это значительно ударило по их прибыли и конкурентоспособности, передает РИА "Новости".

При этом конкуренты американских авиакомпаний в основном из стран Юго-Восточной Азии перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену.

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