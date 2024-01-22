Зеленский договорился покупать оружие у Польши в кредит

Украина приобретет военное снаряжение у Польши с использованием кредитных средств. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Мы выражаем благодарность за новый объем военной поддержки от Польши и инициированное новое направление сотрудничества, ориентированное на масштабные закупки вооружений для потребностей Украины — польский кредит для Украины", — написал Зеленский после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Согласно заявлению от 22 января, Польша объявила о совместном производстве оружия с Украиной, с заводами, размещенными в обеих странах, как уточнил Дональд Туск во время своего визита в Киев.

Ранее сообщалось, что из-за конфликта на Украине Польша увеличивает объемы военного производства. Недавно модернизированные предприятия планируют расширить свои производственные мощности, чтобы соответствовать современным требованиям.