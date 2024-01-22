Главным поставщиком вооружений в Польшу стали США

В предыдущем году США стали основным поставщиком вооружений для Польши, которая выделала 4% своего ВВП на оборонные нужды в 2023 году, по словам президента Анджея Дуды в интервью американскому телеканалу Fox News.

Президент подчеркнул, что в прошлом году страна уже потратила значительные средства, составившие 4 процента ВВП, на обеспечение своей обороны. Дуда также отметил, что основные закупки вооружений Польша осуществляет у американских поставщиков.

Анджей Дуда подчеркнул тесные отношения между Польшей и США, отмечая, что прочные связи в рамках евроатлантического союза служат интересам не только Польши и Европейского союза, но и Соединенных Штатов. Президент подчеркнул, что укрепление этих связей является гарантом безопасности в Европе.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что новое правительство страны рассматривает варианты увеличения производства боеприпасов и военной техники для Украины.