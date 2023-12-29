Россия воздержится от комментариев по поводу заявлений Польши

Представитель России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Россия не собирается предоставлять пояснений Польше относительно заявлений о предполагаемом пролете российской ракеты над территорией республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Ордаш отметил, что текущая ситуация напоминает инцидент, произошедший в ноябре прошлого года, когда на территории Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека. Тогда также была предпринята попытка обвинить российскую сторону. Впоследствии стало известно, что ракета была выпущена украинскими военными, подчеркнул Ордаш.

Ордаш был приглашен в МИД Польши для предоставления пояснений, однако он отметил, что без конкретных доказательств российские дипломаты не будут предоставлять никаких пояснений.

Ранее МИД Польши вызвал представителя России в связи с нарушением воздушного пространства страны ракетой. Однако пока не установлено, что ракета была запущена именно с территории России.