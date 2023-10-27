Министр обороны Польши: Необходимо иметь армию из 300 тысяч солдат для обеспечения безопасности

Министр национальной обороны Польши, Мариуш Блащак, заявил, что для обеспечения безопасности страны необходима армия, численностью не менее 300 тысяч солдат. Он выразил убеждение, что достижение этой цели возможно при последовательной работе.

Блащак также назвал предложения сократить численность польских вооруженных сил, представленные некоторыми оппозиционными деятелями, преступлением.

В предыдущем заявлении министра в июне была озвучена цифра в 172 тысячи военнослужащих. Ранее глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский высказал идею увеличения численности польской армии до 400 тысяч солдат и офицеров.