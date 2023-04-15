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  • Опубликована сегодня в 10:48

Покушение на премьер-министра Японии: Подрывник задержан на месте

Неподалеку от проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны произошел громкий взрыв. Премьера эвакуировали в безопасное место, ему ничто не угрожает.

Сотрудники службы безопасности премьера задержали молодого человека, который по предварительным данным заложил взрывчатку. Им оказался 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси, который на данный момент находится в полицейском участке и отказывается отвечать на вопросы.

Как сообщает информагентство Kyodo, при задержании полицейские изъяли у Кимуры цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством.

Взрыв на месте выступления Кисиды не повлиял на график встречи глав МИД G7 в Японии. В аэропортах и других общественных местах страны усилены меры безопасности.

Правящая Либерально-демократическая партия осудила произошедший инцидент со взрывом в районе выступления японского премьера. Об этом сообщил генсек партии Тосимицу Мотэги.

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