Неподалеку от проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны произошел громкий взрыв. Премьера эвакуировали в безопасное место, ему ничто не угрожает.

Сотрудники службы безопасности премьера задержали молодого человека, который по предварительным данным заложил взрывчатку. Им оказался 24-летний Рюдзи Кимура из города Каваниси, который на данный момент находится в полицейском участке и отказывается отвечать на вопросы.

Как сообщает информагентство Kyodo, при задержании полицейские изъяли у Кимуры цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством.

Взрыв на месте выступления Кисиды не повлиял на график встречи глав МИД G7 в Японии. В аэропортах и других общественных местах страны усилены меры безопасности.

Правящая Либерально-демократическая партия осудила произошедший инцидент со взрывом в районе выступления японского премьера. Об этом сообщил генсек партии Тосимицу Мотэги.