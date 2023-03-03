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  • Опубликована сегодня в 20:14

РЖД: детям от 10 до 17 лет будут предоставлены скидки в размере 50%

Железнодорожная компания "РЖД" планирует летом 2023 года обеспечить детей в возрасте от 10 до 17 лет скидками на поездки в размере 50%. Об этом сообщается на их официальном сайте.

Добавим, что специальный тариф будет активен с 1 июня по 31 августа.

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