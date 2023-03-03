Железнодорожная компания "РЖД" планирует летом 2023 года обеспечить детей в возрасте от 10 до 17 лет скидками на поездки в размере 50%. Об этом сообщается на их официальном сайте.
Добавим, что специальный тариф будет активен с 1 июня по 31 августа.
Запорожская область разделена на 16 небольших территорий со столицей в Мелитополе
Такие города, как Бердянск, Мелитополь и Энергодар, получили статус городов областного назначения
Сербия направила Украине всё необходимое для восстановления энергосетей
Стоит отметить, что балканская страна не планирует вводить санкции против России
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином
Специалисты из "VK" не смогли разработать удобный видеохостинг, способный заменить YouTube
Соцсеть во "ВКонтакте" запустила генератор обложек, который основывается на интересах пользователей. За то, как она будет выглядеть, отвечает искусственный интеллект (ИИ). Однако работа самого видеосервиса оставляет желать лучшего.