Железнодорожная компания "РЖД" планирует летом 2023 года обеспечить детей в возрасте от 10 до 17 лет скидками на поездки в размере 50%. Об этом сообщается на их официальном сайте.

Добавим, что специальный тариф будет активен с 1 июня по 31 августа.