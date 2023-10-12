Московский институт теплотехники (МИТ) представил технический проект монорельсовой транспортной системы с поездом на магнитной подушке, который будет соединять северо-восток Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организации.

Проект разработан в рамках соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и АО "Корпорация "МИТ" (входит в состав Роскосмоса). Он предусматривает создание пассажирской МТС (монорельсовой транспортной системы) с применением магнитной левитации для пути от станции метро "Девяткино" до ТЦ "Мега-Парнас" в Ленинградской области.

Однако следует отметить, что строительство данной транспортной системы пока не началось. По словам представителей МИТ, на данный момент нет соглашений с другими регионами относительно создания монорельсовых трасс.﻿