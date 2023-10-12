Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.10.2023 : 96,9948
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.10.2023 : 103,035
В Ленинградской области может появиться монорельс с поездом на магнитной подушке
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 2:01

В Ленинградской области может появиться монорельс с поездом на магнитной подушке

Московский институт теплотехники (МИТ) представил технический проект монорельсовой транспортной системы с поездом на магнитной подушке, который будет соединять северо-восток Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организации.

Проект разработан в рамках соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и АО "Корпорация "МИТ" (входит в состав Роскосмоса). Он предусматривает создание пассажирской МТС (монорельсовой транспортной системы) с применением магнитной левитации для пути от станции метро "Девяткино" до ТЦ "Мега-Парнас" в Ленинградской области.

Однако следует отметить, что строительство данной транспортной системы пока не началось. По словам представителей МИТ, на данный момент нет соглашений с другими регионами относительно создания монорельсовых трасс.﻿

Мир

Тейлор Грин заявила о тупике с кандидатурой спикера конгресса США

Тейлор Грин заявила о тупике с кандидатурой спикера конгресса США

Марджори Тейлор Грин выразила мнение о том, что процесс выбора кандидата на пост спикера законодательного собрания достиг тупика.

Читать полностью
Rolling Stone: Трамп заявил о желании отставки Нетаньяху

Rolling Stone: Трамп заявил о желании отставки Нетаньяху

Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с его сторонниками, выразил желание увидеть уход из политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Читать полностью

Общество

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту махинации при строительстве школы

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту махинации при строительстве школы

При строительстве общеобразовательной школы в Магадане в рамках национального проекта "Образование", компания "Строй регион" незаконно получила кредит.

Читать полностью
Мария Захарова заявила, что весь мир будет

Мария Захарова заявила, что весь мир будет "разгребать" за США ситуацию в Израиле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американской администрации.

Читать полностью

Новости