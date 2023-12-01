Житель Верещагинского округа (Пермский край) столкнулся с неразрешенными вопросами по разделу имущества со своей женой, что привело к трагическому инциденту, сообщает URA.RU.

В силу несогласованности в семейных делах мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь автомобиль марки ВАЗ-21140. Благодаря оперативным действиям женщины, жертва поджога, возгорание было быстро локализовано.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего пермяка.

В настоящее время между супругами ведется процесс бракоразводного разбирательства.