Житель Верещагинского округа (Пермский край) столкнулся с неразрешенными вопросами по разделу имущества со своей женой, что привело к трагическому инциденту, сообщает URA.RU.
В силу несогласованности в семейных делах мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь автомобиль марки ВАЗ-21140. Благодаря оперативным действиям женщины, жертва поджога, возгорание было быстро локализовано.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего пермяка.
В настоящее время между супругами ведется процесс бракоразводного разбирательства.
WSJ: Израиль планирует операцию по ликвидации лидеров ХАМАС за границей
Израиль готовится к проведению тайных операций по выслеживанию и ликвидации лидеров радикального палестинского движения ХАМАС.
Интерпол заявил о необходимости совершенствования технологий для борьбы с преступностью
Декларация 91-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола подчеркнула нарастающее использование международными преступными группами современных технологий для своей деятельности.
Роман Вильфанд: в России наступят аномальные холода
Прогноз погоды на ближайшие дни в России предвещает аномальные холода, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Юрист Петропольский рассказал об опасности переводов по номеру телефона
Гражданам РФ назвали потенциальные риски, связанные с переводами по телефонному номеру.