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В Пермском крае мужчина поджёг автомобиль из-за ссоры с женой
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  • Опубликована сегодня в 1:34

В Пермском крае мужчина поджёг автомобиль из-за ссоры с женой

Житель Верещагинского округа (Пермский край) столкнулся с неразрешенными вопросами по разделу имущества со своей женой, что привело к трагическому инциденту, сообщает URA.RU.

В силу несогласованности в семейных делах мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь автомобиль марки ВАЗ-21140. Благодаря оперативным действиям женщины, жертва поджога, возгорание было быстро локализовано.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего пермяка.

В настоящее время между супругами ведется процесс бракоразводного разбирательства.

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