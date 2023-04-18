Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия имеет "подушку безопасности" в активах, которые не подвержены санкциям. При этом резервы формируются с учетом активов, которые не могут быть использованы для санкционного давления.
Набиуллина также подчеркнула, что Центробанк работает над возвратом замороженных резервов в евро и долларах.
"Мы продолжаем работу по возврату наших резервов в евро и долларах. В частности, указом президента были введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это является ответной мерой и формирует переговорную позицию по данному вопросу", - отметила глава Центробанка.
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