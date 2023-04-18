Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия имеет "подушку безопасности" в активах, которые не подвержены санкциям. При этом резервы формируются с учетом активов, которые не могут быть использованы для санкционного давления.

Набиуллина также подчеркнула, что Центробанк работает над возвратом замороженных резервов в евро и долларах.