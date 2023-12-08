Премьер-министр Украины обвинил власти Киева в подтоплении метро

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил киевские власти в инциденте, произошедшем в метро города, когда из-за разгерметизации тоннеля были закрыты шесть станций на синей ветке, сообщает ТАСС.
Шмыгаль подчеркнул двойное стратегическое значение киевского метрополитена как транспортной артерии и убежища для тысяч людей. Он выразил обеспокоенность из-за действий или бездействия городских властей, которые, по его мнению, создали угрозу затопления и разрушения тоннелей, что может повлиять на безопасность горожан.
В ответ на произошедшее, Шмыгаль поручил провести заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в субботу. На заседании примут участие высокопоставленные чиновники, включая вице-премьера, министра внутренних дел, главу Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, временно исполняющего обязанности главы Госслужбы по ЧС и начальника Киевского метрополитена.
Важно отметить, что премьер-министр ожидает детального доклада от мэра Киева Виталия Кличко, с которым, как сообщают украинские СМИ, у президента страны Владимира Зеленского случился конфликт. Однако на заседание комиссии Шмыгаль не пригласил главу киевской городской военной администрации Сергея Попко, назначенного на этот пост Зеленским в октябре 2022 года.
В пятницу Киевский городской совет объявил о закрытии движения поездов между шестью станциями метро на полгода с 9 декабря из-за проседания грунта в тоннелях. Позднее украинское издание "Страна" сообщило, что причиной закрытия станций была разгерметизация тоннеля, в который поступила вода.
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