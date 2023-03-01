Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД насчет беспорядков, устроенных группировкой "Рёдан".

"В связи с растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах крупных российских городов Валерий Фадеев направил запрос в МВД России", — говорится в Telegram-канале Совета.

Напомним, накануне в Москве после массовых драк в торговых центрах в отделы полиции были доставлены более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", выступающее "против околофутбольных фанатов и лиц кавказской национальности".

Подростки устраивали между собой потасовки в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.