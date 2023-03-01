Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 74,8932
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 79,5134
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:08

СПЧ попросил разъяснений у МВД насчет массовых задержаний подростков после драк в ТЦ столицы

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в МВД насчет беспорядков, устроенных группировкой "Рёдан".

"В связи с растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах крупных российских городов Валерий Фадеев направил запрос в МВД России", — говорится в Telegram-канале Совета.

Напомним, накануне в Москве после массовых драк в торговых центрах в отделы полиции были доставлены более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", выступающее "против околофутбольных фанатов и лиц кавказской национальности".

Подростки устраивали между собой потасовки в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

Мир

Эрдоган пока лидирует в предвыборной гонке в Турции

По данным опроса, в котором приняли участие три тысячи человек, за Эрдогана прямо сейчас проголосовали бы 49,8 процента турецких граждан.

Читать полностью

Российские артиллеристы уничтожили вражеские "Акации" и "Гвоздики" в Херсонской области

В районе села Днепровское уничтожен взвод гаубиц 2С3 "Акация" с боекомплектом.

Читать полностью

Общество

В Госдуме поступило предложение об отмене ЕГЭ

Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы

Читать полностью

Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

Читать полностью

Новости