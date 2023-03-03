Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 75,4729
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.03.2023 : 80,1897
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 6:58

Николаевские подпольщики помогли уничтожить базу подготовки диверсантов

Подпольщики помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на корабли ЧФ России.

"Мы поработали немного и узнали, что на острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками. Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель", — рассказал один из николаевских подпольщиков-активистов.

По его словам, взрыв оказался очень мощным, склад наемников вместе с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено большинство помещений базы на острове.

Мир

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за ее требования к России

Германия ведет себя нереалистично

Читать полностью

МИД РФ: следим за информацией о поставках боеприпасов Украине Сербией

МИД внимательно следит за СМИ

Читать полностью

Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Читать полностью
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

Новости