Подпольщики помогли уничтожить украинскую базу диверсантов в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на корабли ЧФ России.
"Мы поработали немного и узнали, что на острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками. Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель", — рассказал один из николаевских подпольщиков-активистов.
По его словам, взрыв оказался очень мощным, склад наемников вместе с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено большинство помещений базы на острове.
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