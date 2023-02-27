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  • Опубликована сегодня в 10:20

Новейшие атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск" войдут в состав ВМФ России в этом году

"Севмаш" передаст В этом году ВМФ России пополнится двумя новейшими атомными подлодками "Александр III" и "Красноярск". Об этом сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, предприятие "Севмаш" набрало должный ритм, благодаря которому вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. В 2023 году это будут стратег "Александр III" и многоцелевая — "Красноярск", — сказал Рахманов, передает РИА "Новости".

Подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению атомных ракетоносцев, которые вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического сдерживания.

На данный момент на вооружении ВМФ РФ стоят шесть подлодок подобного класса. Среди них "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов".

Сегодня на "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".

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