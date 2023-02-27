"Севмаш" передаст В этом году ВМФ России пополнится двумя новейшими атомными подлодками "Александр III" и "Красноярск". Об этом сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
По его словам, предприятие "Севмаш" набрало должный ритм, благодаря которому вновь сдает заказчику одну-две атомные подводные лодки в год. В 2023 году это будут стратег "Александр III" и многоцелевая — "Красноярск", — сказал Рахманов, передает РИА "Новости".
Подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению атомных ракетоносцев, которые вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического сдерживания.
На данный момент на вооружении ВМФ РФ стоят шесть подлодок подобного класса. Среди них "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов".
Сегодня на "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".
The American Conservative: США намерены обескровить весь европейский континент
Своим вмешательством в конфликт они превратили Украину во второй Афганистан.
Ведутся переговоры между Узбекистаном и Литвой по вопросу транзита грузовиков
Переговоры начали в связи с введением Польшей запрета на транзит через белорусско-польскую границу
Зять Шойгу Столяров обругал сторонника спецоперации на Донбассе
Зять дочери министра обороны Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров поставил лайк под пацифистским постом журналиста Юрия Дудя* о годовщине начала спецоперации.
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.