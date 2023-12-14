Британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой авторы выражают беспокойство из-за усиления ВМФ России. Президент России Владимир Путин дополнил вооружение двумя атомными подлодками, которые называют смертоносными.

- Владимир Путин предоставил российскому Военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, - говорится в тексте. - Это только начало.

Обозреватели уверены, что это - ответный шаг на поставку Западом вооружения Украине.

Опасения Запада вполне обоснованы. Например, атомный подводный крейсер "Император Александр III" несет на себе 16 межконтинентальных ракет, а атомная подлодка "Красноярск" располагает ядерными крылатыми ракетами и торпедами.