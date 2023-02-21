Белгородцев, готовивших теракт на железной дороге отправили в колонию строгого режима
Подсудимые Зеленин и Турьянский приговорены к 3,5 года каждый. По информации ФСБ, злоумышленники помогали спецслужбам Украины и решили повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области перед следованием поезда, передает Интерфакс.
Приговор суда вступил в законную силу.
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