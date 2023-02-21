Белгородцев, готовивших теракт на железной дороге отправили в колонию строгого режима

Подсудимые Зеленин и Турьянский приговорены к 3,5 года каждый. По информации ФСБ, злоумышленники помогали спецслужбам Украины и решили повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области перед следованием поезда, передает Интерфакс.

Приговор суда вступил в законную силу.