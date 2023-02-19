Штурмовым подразделениям нельзя останавливаться: военкор Поддубный назвал абсурдом дефицит снарядов у ЧВК "Вагнер"

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный назвал аховой ситуацию с нехваткой боеприпасов в зоне специальной военной операцией на Украине, в частности, на Артемовском направлении. По его словам, не важно, будь это ЧВК "Вагнер" или армейское соединение, все это является абсурдом.

"Ситуация, при которой в телеге появился флэшмоб #ДайСнарядыВагнерам — аховая. И даже то, что дискуссия на тему боепитания структуры, которая успешно действует на артемовском направлении, вышла в публичное поле говорит о том, что командир этой структуры, человек влиятельный во всех смыслах, исчерпал аппаратно-бюрократические возможности. В ситуации, когда СВО стала народной операцией такие проблемы должны решаться быстро и тихо. И я предполагал, что год тяжелейших боев, успехов и поражений, ошибок и выводов изменят ситуацию. Но нет", — написал он в своем Telegram-канале.

Журналист рассказал, что работает в зоне СВО со всеми военнослужащими из разных подразделений, начиная от десантников и заканчивая "вагнеровцами". По его мнению, это все защитники Отечества и не важно, где они получают зарплату.

"Важна же Победа. И тут возвращаемся к здоровой атмосфере боевой работы. От масштаба часто тенденции не меняются. Я не пытаюсь противопоставлять ЧВК Армии. Я вновь обращаю внимание на абсурдную ситуацию, при которой дефицит боепитания есть у штурмовых подразделений, которым категорически нельзя останавливаться", — считает военкор.

Евгений Поддубный убежден, что допускать перебои с поставками снарядов на передовую категорически нельзя, особенно в самый разгар штурма на Бахмутском направлении.

"С одной стороны стоит задача идти в наступление, с другой стороны наступление не обеспечено боеприпасами", — подчеркнул он.

Ранее в Сети появилось видеообращение к Минобороны РФ от артиллеристов ЧВК "Вагнер". Они призвали ведомство оказать содействие в поставке разнокалиберных снарядов, чтобы продолжить выполнение сложных боевых задач в рамках СВО.