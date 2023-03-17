Простые американцы резко отреагировали на высказывание представителя Белого дома Джона Кирби о том, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН.
До этого Кирби заявил, что, если перемирие на Украине установится прямо сейчас, то это будет означать закрепление территориальных приобретений России и станет нарушением Устава ООН. По его словам, Вашингтон не считает, что это приведет к справедливому миру, который должен предусматривать интересы Украины.
Данное заявление мгновенно разлетелось по социальным сетям. В частности, его привет в своем аккаунте американский журналист Саймон Атеба. На его пост резко отреагировали десятки простых американцев.
"Нужен еще миллиард долларов для их отмывания правящим классом", — заявил @toefinger.
"Война. Это. Большой. Бизнес. Следите за денежными потоками, поступающими в американские компании, поставляющие оружие", — указал joe miller.
"Потому что прекращение огня остановило бы поток отмываемых через Украину денег, включая продажу оружия", — заметил @MasterStare.
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