Западной решимости поддерживать Украину хватит до конца года. Затем Киев будут принуждать к мирным переговорам с Москвой. Об этом рассказал Washington Post экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

"По моему мнению, мы сможем поддерживать Украину до конца года. Полагаю, что и европейцы останутся вместе с нами. Вместе с тем, если ситуация на фронте принципиально не изменится, то в конце года европейцы могут надавить на Киев и принудить его начать переговоры с Москвой ", — отметил Гейтс.

Известно, что он начинал свою карьеру в ЦРУ в качестве специалиста по Советскому Союзу. Гейтс возглавлял Пентагон при Джордже Буше и бараке Обаме.