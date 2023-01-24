Новой утечки информации в "Почте России" не было. Злоумышленники выкладывают неактуальные данные с измененной датой создания записей, сообщили в компании.
Днем ранее появилась информация о том, что в Сеть попал второй фрагмент базы данных, содержащие сведения о клиентах "Почты России".
По словам представителя почтового оператора, IT-специалисты подробно изучили новую информацию и выяснили, что хакеры выкладывают устаревшие данные, компилированные с другими утечками информации.
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