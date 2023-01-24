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  • Опубликована сегодня в 13:15

"Почта России" не подтвердила информацию о новой утечке данных

Новой утечки информации в "Почте России" не было. Злоумышленники выкладывают неактуальные данные с измененной датой создания записей, сообщили в компании.

Днем ранее появилась информация о том, что в Сеть попал второй фрагмент базы данных, содержащие сведения о клиентах "Почты России".

По словам представителя почтового оператора, IT-специалисты подробно изучили новую информацию и выяснили, что хакеры выкладывают устаревшие данные, компилированные с другими утечками информации.

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