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  • Опубликована сегодня в 10:56

В Москве определили победителей IT-чемпионата VK Cup 2022-2023

Социальная сеть ВКонтакте определила победителей IT-чемпионата VK Cup. В финал вышли 80 участников, которые на площадке в Москве разыграли между собой призовой фонд 4 млн рублей.

В этом году VK Cup был поделен на пять треков: по мобильной разработке (Mobile), JavaScript (JS), Go, машинному обучению (ML) и спортивному программированию (Engine), отметили в пресс-службе VK.

В предварительном отборе приняли участие более 5 тыс. заявок, в финал вышли 80 участников, призовые места разделили 20 самых талантливых разработчиков — по четыре на каждый трек. Первые места получили по 300 тыс. рублей, вторые — по 250 тысяч, третьи — по 150 тысяч, а четвертые — по 100 тыс. рублей.

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