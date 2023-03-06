Не все американцы рассматривают победу на Украине как абсолютный успех Вашингтона, потому что ставят государственные интересы США выше внешнеполитических. Об этом заявил обозреватель The Hill Билл Шнайдер.

"У американского политического истеблишмента обеих партий с 1947 года был консенсус во мнении о том, что у США есть не только национальные, но и международные интересы. Однако американский народ никогда полностью не верил в эту идею", — написал обозреватель, передает РИА "Новости".

По мнению обозревателя, эта тема стала особенно острой в период президентства Дональда Трампа, который заявил в свое время, что "будущее не за глобалистами, а за патриотами".