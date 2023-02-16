Подписчики немецкой газеты Die Welt активно обсуждают статью, в которой говорится о риске поражения Украины из-за медленных поставок танков странами НАТО, пишет РИА "Новости".

"Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!", — написал один из комментаторов.

"С самого начала было ясно, что Украина не победит", — поделился мнением другой.