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  • Опубликована сегодня в 10:39

Die Welt: Немцы перестали верить в успех Украины

Подписчики немецкой газеты Die Welt активно обсуждают статью, в которой говорится о риске поражения Украины из-за медленных поставок танков странами НАТО, пишет РИА "Новости".

"Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!", — написал один из комментаторов.

"С самого начала было ясно, что Украина не победит", — поделился мнением другой.

До этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух батальонов, заявленных ранее.

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