Рэпер PnB Rock убит во время ограбления

По данным New York Post, рэпер сидел в кафе со своей девушкой, спустя некоторое время к ним подошёл вооружённый человек и начал требовать деньги и драгоценности PnB Rock. После недолгого разговора преступник сделал несколько выстрелов, сорвал украшения, выбежал из кафе и скрылся с места преступления.
По другой версии произошедшего, перед тем, как зайти в ресторан, девушка PnB Rock сделала фотографию, на которой было видно название ресторана, и выложила ее в соцсеть. После этого преступник распознал местоположение рэпера и совершил нападение. Позднее он уехал с парковки на автомобиле. Исполнителя госпитализировали с огнестрельными ранениями, однако врачам его спасти не удалось.
PnB Rock поддерживал молодых набирающих популярность артистов. В 2022 году он отметился на альбоме 17-летнего KA$HDAMI, а также еще одного 20-летнего исполнителя iayze. PnB Rock набирал популярность с 2015 года. Тогда ему принесла известность песня "Selfish", которая взяла 51-е место в хит-параде ста наиболее популярных в США треков, публикуемом журналом Billboard.
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