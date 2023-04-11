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  • Опубликована сегодня в 21:12

Украинский военнопленный заявил, что не нужен своей стране

Бывший украинский разведчик Евгений Ганжала, оказавшийся в плену РФ под Мариуполем в апреле 2022 года, заявил, что чувствует себя ненужным для Украины.

"Мой патриотизм постепенно начинает исчезать, так как мы уже год находимся в плену, но о нас даже не вспоминают, никто о нас не заботится. Кажется, что нас просто забыли. Мы сейчас не нужны. Украина не забудет о тебе, но и не вспомнит", - рассказал Ганжала журналистам.

Он также пояснил, что раньше активно участвовал в группах в социальных сетях, которые вербовали молодежь в националистические батальоны, и наносил на свое тело националистические татуировки, но теперь сожалеет о своих действиях.

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