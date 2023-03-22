Мобилизированный боец из Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулся из плена на Украине и рассказал о всех пытках, проводимых с ним. Одно из главных "воспоминаний" - доводимые мучения при помощи тока.

Он рассказал, что во время второго допроса его раздели до нижнего белья, а руки и ноги связали скотчем.

"Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал"

Как он отметил, били его электричеством несколько раз.