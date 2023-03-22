Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2023 : 76,9561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2023 : 82,967
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:38

Боец ЛНР: украинские военные пытали его током

Мобилизированный боец из Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулся из плена на Украине и рассказал о всех пытках, проводимых с ним. Одно из главных "воспоминаний" - доводимые мучения при помощи тока.

Он рассказал, что во время второго допроса его раздели до нижнего белья, а руки и ноги связали скотчем.

"Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал"

Как он отметил, били его электричеством несколько раз.

Мир

ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,75—5%

Объем экстренных заимствований американских банков за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.

Читать полностью

Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»

Зеленский также провел совещание по вопросам восстановления Харьковской области

Читать полностью

Общество

Всероссийский форум по профобразованию пройдет в Челябинске

Главные темы - развития дополнительного образования и его взаимодействия с основной программой обучения

Читать полностью

Путин удивился отсутствию артиста балета Полунина на церемонии награждения деятелей искусства

Где был Полунин, не уточняется

Читать полностью

Новости