Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненных пленных, способных самостоятельно передвигаться. Об этом пишет "Коммерсант".

Согласно сообщению украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украина передала России всех тяжелораненных пленных, кто подлежал транспортировке. Речь идет о репатриации, то есть о возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий в соответствии с международным гуманитарным правом. Однако точное число переданных пленных не сообщается.

"В данном случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право",- говорится в тексте сообщения украинского штаба.

Российская сторона пока не подтверждала и не комментировала данную информацию.

Обращение с военнопленными — это вопрос, регулируемый международным гуманитарным правом, которое устанавливает правила обращения с военнопленными, ранеными, больными и гражданским населением в конфликтных зонах.

Международное гуманитарное право запрещает любое насилие над военнопленными, их убийство, пытки и жестокое обращение. Военнопленные также имеют право на надлежащее лечение и медицинскую помощь, а также на сообщение своим близким о своем положении.

Обмен военнопленными может быть произведен в рамках мирных переговоров, а также в соответствии с международными договорами. Репатриация же тяжелораненых военнопленных происходит в соответствии с правилами международного гуманитарного права, и не должна подвергаться никаким условиям.