Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 76,3072
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 83,1452
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:42

На Украине утверждают, что передали всех тяжелораненых бойцов ВС РФ

Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненных пленных, способных самостоятельно передвигаться. Об этом пишет "Коммерсант".

Согласно сообщению украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украина передала России всех тяжелораненных пленных, кто подлежал транспортировке. Речь идет о репатриации, то есть о возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий в соответствии с международным гуманитарным правом. Однако точное число переданных пленных не сообщается.

"В данном случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право",- говорится в тексте сообщения украинского штаба.

Российская сторона пока не подтверждала и не комментировала данную информацию.

Обращение с военнопленными — это вопрос, регулируемый международным гуманитарным правом, которое устанавливает правила обращения с военнопленными, ранеными, больными и гражданским населением в конфликтных зонах.

Международное гуманитарное право запрещает любое насилие над военнопленными, их убийство, пытки и жестокое обращение. Военнопленные также имеют право на надлежащее лечение и медицинскую помощь, а также на сообщение своим близким о своем положении.

Обмен военнопленными может быть произведен в рамках мирных переговоров, а также в соответствии с международными договорами. Репатриация же тяжелораненых военнопленных происходит в соответствии с правилами международного гуманитарного права, и не должна подвергаться никаким условиям.

Мир

Сеймур Херш: Байден приказал взорвать «Северные потоки», чтобы наказать канцлера ФРГ

Либо месть, либо наказание

Читать полностью

Минобороны: за сутки на Донецком направлении ликвидированы свыше 380 украинских военных

Тем не менее, ВСУ продолжают стягивать сюда резервы

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости