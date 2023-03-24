Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненных пленных, способных самостоятельно передвигаться. Об этом пишет "Коммерсант".
Согласно сообщению украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украина передала России всех тяжелораненных пленных, кто подлежал транспортировке. Речь идет о репатриации, то есть о возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий в соответствии с международным гуманитарным правом. Однако точное число переданных пленных не сообщается.
"В данном случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право",- говорится в тексте сообщения украинского штаба.
Российская сторона пока не подтверждала и не комментировала данную информацию.
Обращение с военнопленными — это вопрос, регулируемый международным гуманитарным правом, которое устанавливает правила обращения с военнопленными, ранеными, больными и гражданским населением в конфликтных зонах.
Международное гуманитарное право запрещает любое насилие над военнопленными, их убийство, пытки и жестокое обращение. Военнопленные также имеют право на надлежащее лечение и медицинскую помощь, а также на сообщение своим близким о своем положении.
Обмен военнопленными может быть произведен в рамках мирных переговоров, а также в соответствии с международными договорами. Репатриация же тяжелораненых военнопленных происходит в соответствии с правилами международного гуманитарного права, и не должна подвергаться никаким условиям.
Сеймур Херш: Байден приказал взорвать «Северные потоки», чтобы наказать канцлера ФРГ
Либо месть, либо наказание
Минобороны: за сутки на Донецком направлении ликвидированы свыше 380 украинских военных
Тем не менее, ВСУ продолжают стягивать сюда резервы
Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"
В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход
Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал
Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном