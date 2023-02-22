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  • Опубликована сегодня в 10:10

Красный Крест не стал раскрывать информацию о военнопленных на Украине

Красный Крест считает очень чувствительным вопрос доступа гуманитарных организаций к военнопленным, поэтому призывает Россию и Украину внимательно подойти к его решению. Об этом заявил генеральный директор организации Роберт Мардини.

"Вопрос доступа к военнопленным является очень чувствительным для обеих сторон конфликта, так что Красный Крест не станет раскрывать имеющуюся информацию, чтобы не политизировать тему", — сказал Мардини во время 3-го Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде, передает РИА "Новости".

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