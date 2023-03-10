Во время учений в районе Курильских островов БДК "Николай Вилков" уничтожил группу боевых пловцов условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Экипаж большого десантного корабля "Николай Вилков" на переходе морем отработал задачи по противодиверсионной обороне. По легенде, находясь во время перехода в морском полигоне ТОФ в районе Курильских островов, экипаж корабля обнаружил на незащищенном рейде подводные цели, идентифицируемые как боевые пловцы условного противника", — говорится в сообщении, передает РИА "Новости".
На корабле была объявлена боевая тревога. Экипаж произвел выброску сразу нескольких глубинных гранат. Все цели были уничтожены. Также во время перехода экипаж большого десантного корабля выполнил учение по борьбе за живучесть.
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