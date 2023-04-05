Пластиковые емкости опасны для здоровья

Британские ученые доказали, что в пластиковых может жить в 40 тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза и в 14 раз больше, чем в миске домашнего питомца.

Среди всего многообразия "живности" в бутылках, удалось обнаружить бациллы и грамотрицательные палочки, которые могут стать причиной серьезных инфекций.