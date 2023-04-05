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  • Опубликована сегодня в 11:58

Пластиковые емкости опасны для здоровья

Британские ученые доказали, что в пластиковых может жить в 40 тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза и в 14 раз больше, чем в миске домашнего питомца.

Среди всего многообразия "живности" в бутылках, удалось обнаружить бациллы и грамотрицательные палочки, которые могут стать причиной серьезных инфекций.

Мир

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Общество

Быстрое отрезвление стало реальностью

Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.

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Нейросеть GEN-2 научилась создавать видеоролики из текстовых описаний

GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512x512 пикселей.

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