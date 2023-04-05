Пластиковые емкости опасны для здоровья

Британские ученые доказали, что в пластиковых может жить в 40 тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза и в 14 раз больше, чем в миске домашнего питомца.
Среди всего многообразия "живности" в бутылках, удалось обнаружить бациллы и грамотрицательные палочки, которые могут стать причиной серьезных инфекций.
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Быстрое отрезвление стало реальностью
Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.
Нейросеть GEN-2 научилась создавать видеоролики из текстовых описаний
GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512x512 пикселей.