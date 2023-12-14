Российские ученые научились превращать неперерабатываемый пластик в топливо

Ученые Новосибирского государственного университета разработали технологию преобразования неперерабатываемого пластика в экологичное моторное топливо. Смесь загрязненных тонких пленок и другого неликвидного пластика подвергается первичной термообработке и разделению углеводородов.
Директор по развитию Национальной экологической компании выдвигает задачу получить высококачественное топливо, пригодное для использования в автомобилях и самолетах.
Ученые использовали никель-молибденовые катализаторы и планируют дальнейшую оптимизацию технологии. Создание пилотной установки, способной перерабатывать килограммы пластика в час, запланировано на 2024 год. Топливо из пластика обещает быть более доступным по цене, чем другие нефтепродукты, сообщает ТАСС.
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