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  • Опубликована сегодня в 16:09

Польская ассоциация пожаловалась на поставляемый из России дешевый пластик в огромном количестве

Польша импортирует значительное количество первичного пластика, в том числе из России, несмотря на санкции, сообщает Interia со ссылкой на Польскую ассоциацию переработки отходов.

Российское сырье становится привлекательной альтернативой пластику отечественного производства, особенно в процессах вторичной переработки, благодаря экономической эффективности.

Европейский союз (ЕС) ввел восьмой пакет санкций против России в ответ на ее военные действия на Украине, запретив импорт первичных полимеров и пластмассовых изделий из России, к которым относятся плиты, простыни, пленки, ленты, трубы и шланги, начиная с этого года. По данным Организации Объединенных Наций, в 2021 году Россия поставила в Европу этих материалов почти на 1 миллиард долларов. Российское правительство раскритиковало эти санкции как незаконные.

Приток российского пластика на рынок создал проблемы для переработки отходов в Польше. Polski Recycling отметила, что это значительно усложняет способность страны эффективно управлять отходами и перерабатывать их. В настоящее время Польша сталкивается с дополнительными расходами в виде пошлин и штрафов из-за несоблюдения стандартов ЕС.
Спрос на пластмассы в Польше составляет примерно 4 миллиона тонн в год, что составляет 7,5% от общего спроса в ЕС. Polski Recycling назвала этот спрос "тревожным", особенно учитывая, что многие европейские страны работают над сокращением использования пластика. Они отметили, что Варшава, с другой стороны, похоже, все больше полагается на изделия из пластика.

В течение последних нескольких лет ЕС принимает меры по ограничению использования пластика. Государственные программы, направленные на постепенный отказ от использования пластика, утроились в период с 2010 по 2019 год, а в 2021 году Брюссель запретил производство и продажу некоторых одноразовых пластиковых изделий.

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