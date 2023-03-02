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  • Опубликована сегодня в 10:19

Главы МИД России и Китая встретились на саммите G20 в Дели

Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20.

"У нас далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, и конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений", — сказал Лавров во время встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом, передает РИА "Новости".

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