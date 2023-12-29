Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания

Международная группа исследователей из Бирмингемского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического института (США) разработала инновационный метод обнаружения потенциально пригодных для жизни планет, основанный на измерении содержания CO2 (углекислого газа) в их атмосферах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Ученые пояснили, что обитаемость, астрономический термин, означает, что небесное тело способно удерживать воду на своей поверхности. Планеты, находящиеся слишком близко или слишком далеко от звезды, оказываются вне так называемой "обитаемой зоны".
Исследователи выявили новый "показатель обитаемости", который позволяет определить, наличествует ли на планете вода в жидком состоянии. Ранее ученые оценивали возможность обитаемости, исходя из отражения света от поверхности планеты. Путем измерения уровня CO2 в атмосфере теперь можно выявлять планеты с океанами, что повышает вероятность наличия жизни на них.
Ученые предлагают сравнивать уровень углекислого газа в атмосферах кандидатов с аналогичными показателями их соседей. Снижение уровня CO2 означает, что газ атмосферы либо растворяется в океанах, либо абсорбируется биомассой на планетарном уровне.
Финские нефтяники предупредили о двухдневной забастовке
Причиной люди называют недовольство действиями правительства.
Латвия избавляется от россиян: повод для депортации нашелся более чем для тысячи человек
Официальное сообщение уже было опубликовано – депортации подлежат граждане, не подтвердившие вид на жительство.
Опубликован список знаменитостей, отказавшихся от приглашения на вечеринку Ивлеевой
Телеграм-канал Baza опубликовал перечень российских знаменитостей, которых пригласили на вечеринку, посвященную дню рождения блогера Насти Ивлеевой.
Врач нашел признаки рака, которые можно выявить во время приема пищи
На начальных этапах развития рака желудка может проявляться почти бессимптомно, однако следует обратить внимание на несколько признаков.