Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания

Международная группа исследователей из Бирмингемского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического института (США) разработала инновационный метод обнаружения потенциально пригодных для жизни планет, основанный на измерении содержания CO2 (углекислого газа) в их атмосферах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые пояснили, что обитаемость, астрономический термин, означает, что небесное тело способно удерживать воду на своей поверхности. Планеты, находящиеся слишком близко или слишком далеко от звезды, оказываются вне так называемой "обитаемой зоны".

Исследователи выявили новый "показатель обитаемости", который позволяет определить, наличествует ли на планете вода в жидком состоянии. Ранее ученые оценивали возможность обитаемости, исходя из отражения света от поверхности планеты. Путем измерения уровня CO2 в атмосфере теперь можно выявлять планеты с океанами, что повышает вероятность наличия жизни на них.

Ученые предлагают сравнивать уровень углекислого газа в атмосферах кандидатов с аналогичными показателями их соседей. Снижение уровня CO2 означает, что газ атмосферы либо растворяется в океанах, либо абсорбируется биомассой на планетарном уровне.