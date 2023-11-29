Ученые из Перми представили инновационное устройство, способное ускорить процесс создания самолетов

Ученые из Пермского Политехнического университета (ПНИПУ) представили инновационное устройство, способное ускорить процесс создания самолетов. Новый проект, разработанный в университете, представляет собой альтернативу традиционным литейным технологиям и обещает значительное ускорение производства металлических деталей не только для авиации, но и для других отраслей.
Речь идет о контактном обрабатывающем центре, который является 3D-принтером, способным создавать металлические конструкции. По словам представителей Пермского Политеха, устройство было изобретено всего год назад, и его преимущества включают сокращение времени на производство, уменьшение времени поставки сырья и снижение объема отходов.
По сравнению с традиционными методами, где до 80% сырья направляется на утилизацию, новое устройство позволяет сократить объем отходов до всего 2-3%. Представители ПНИПУ отметили, что уже заключены контракты на поставку устройств с несколькими федеральными компаниями, включая ЗАО "Группа компаний С7", в которую входят авиакомпания "S7 Airlines" и ПАО "Камаз". Они также подчеркнули, что на их устройствах уже производят конструктивные элементы для самолетов, сообщает Ura.Ru.
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