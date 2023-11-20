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Эксперты рассказали о стоимости пакетных туров в Гонконг на прямых рейсах
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  • Опубликована сегодня в 14:59

Эксперты рассказали о стоимости пакетных туров в Гонконг на прямых рейсах

Эксперты рассказали о стоимости пакетных туров в Гонконг на прямых рейсах, которые возобновляются после долгого перерыва в конце декабря 2023 года. Программа "Доступная среда" становится более удобной для российских туристов, предоставляя возможность посещения Гонконга и легкого доступа к Хайнаню, сообщает РИА Новости.

"Аэрофлот" начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Гонконг три раза в неделю с 23 декабря. Билеты на этот маршрут стоят от 60 тысяч рублей без багажа и от 73,3 тысяч с багажом на одного пассажира. В период новогодних праздников стоимость билетов увеличивается, а после праздников снова снижается.

Туроператоры отмечают интерес россиян к поездкам в Гонконг, особенно среди бизнес-туристов. Стоимость экскурсионных туров в Гонконг в новогодние праздники начинается от 260 тысяч рублей на двоих. Туроператоры также предлагают комбинированные туры, включающие посещение Макао или Хайнаня.

Эксперты отмечают, что прямые рейсы из Москвы в Гонконг предоставляют россиянам удобную возможность посещения Хайнаня без визы. Въезд в Гонконг не требует визы на 14 дней, а Хайнань принимает рейсы из Гонконга без необходимости в визе. Также подчеркивается, что Гонконг является удобной точкой стыковки для посещения других популярных туристических направлений в Азии.

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