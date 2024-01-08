Работу аэропорта в Кишиневе существенно осложнила метель

Сильный снежный шторм значительно затруднил деятельность аэропорта в Кишиневе, приводя к отмене большинства рейсов. Об этом сообщает официальная пресс-служба аэропорта в своем аккаунте.
В сообщении отмечается, что сильный боковой ветер в сопровождении снегопада мешает проведению противообледенительной обработки воздушных судов, без которой им запрещен взлет, сообщает ТАСС.
По данным метеорологов, республика оказалась под воздействием снежного циклона, и в период с 7 по 10 января в Молдавии объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня утром служба чрезвычайных ситуаций страны сообщила, что 57 населенных пунктов в семи районах частично остались без электроэнергии. Из-за неблагоприятных погодных условий в Кишиневе была временно прекращена работа общественного транспорта и государственных учреждений.
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