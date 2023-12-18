Пролет российского самолета из-за экстренной ситуации на борту разрешила Норвегия

Власти Норвегии разрешили воздушному судну авиакомпании Nordwind Airlines вернуться в Москву через норвежское воздушное пространство из-за нештатной ситуации на борту. По словам представителя компании Avinor, управляющей большинством аэропортов Норвегии, "экстренная медицинская ситуация на борту позволила получить разрешение на использование норвежского воздушного пространства", сообщает ТАСС.
Согласно данным NRK, самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines выполнял рейс из Москвы в курортный город Варадеро на Кубе. Отметим, что с 28 февраля 2022 года власти Норвегии запретили всем российским воздушным судам использовать воздушное пространство королевства.
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