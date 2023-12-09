Названа минимальная стоимость авиабилета, приобретенного через "Авиасейлс" в 2023 году

Самый доступный билет обошелся в 250 рублей, как сообщили в "Авиасейлс". Подчеркнуто, что этот билет был реализован авиакомпанией "Алроса" и относится к рейсу из Иркутска в Омск, сообщает РИА Новости.

Отмечено также несколько других недорогих вариантов перелетов, включая путешествие из Москвы в Минск за 418 рублей с использованием авиакомпании "Победа", из Сочи в Ереван за 785 рублей с "Азимутом" и из Москвы в Анталью за почти две тысячи рублей.

В "Авиасейлс" также рассказали о некоторых других бюджетных предложениях, таких как полет из Екатеринбурга в Сочи за 252 рубля с "Аэрофлотом", из Калининграда в Санкт-Петербург за 500 рублей с Smartavia и из Санкт-Петербурга в Казань за 745 рублей с Nordwind Airlines.

Отмечено, что большинство доступных международных направлений предоставлены авиакомпанией "Азимут", предлагая, например, перелет из Москвы в Бухару за 812 рублей, из Сочи в Актау за 1,6 тысячи и из Москвы в Стамбул за 2,1 тысячи рублей.

Подчеркнуто, что приобретение билетов по низким ценам было возможно во время распродаж и специальных акций, как пояснили в службе путешествий. В прошлом году самый доступный билет был продан на рейс из Петербурга в Софию за 156 рублей с авиакомпанией Wizz Air. Стоит также отметить, что самым бюджетным вариантом перелета в России в 2022 году стала поездка из Москвы в Петербург за 499 рублей с авиакомпанией "Победа".