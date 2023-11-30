"Победе" за завышенные сборы с пассажиров ФАС вынесла предупреждение

Федеральная служба по вопросам антимонопольной политики (ФАС) предостерегла организацию "Авиакомпания 'Победа'" от взимания платы у пассажиров за изменение ФИО в авиабилете, сообщает Ура.ru.

В соответствии с уведомлением, опубликованным на официальном веб-ресурсе ведомства, размер сбора варьировался в пределах от 500 до 5000 рублей.