На запасные аэродромы в Петербурге перенаправлены 13 рейсов из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий в Санкт-Петербурге 13 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, как сообщило управляющее предприятие аэропорта "Пулково" - ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Как отмечено в пресс-релизе компании, решение о вылете и посадке принимается командирами воздушных судов в зависимости от установленных метеоминимумов, сообщает Russia Today.
Вопреки сложным погодным условиям, аэропорт продолжает свою работу, обеспечивая бесперебойное обслуживание пассажиров. Ранее, из-за аналогичных погодных условий, "Аэрофлот" отменил несколько рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом.
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