Несколько рейсов между Москвой и Петербургом из-за погодных условий отменил "Аэрофлот"

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Пулково, авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение отменить несколько рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом, как указано в официальном заявлении компании, сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, рейсы SU016 и SU022, направляющиеся из Москвы в Санкт-Петербург, были возвращены в аэропорт вылета. Это решение было принято в связи с отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время и с приоритетом обеспечения безопасности пассажиров во время перелетов.