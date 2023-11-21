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За сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии истребители коалиции
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  • Опубликована сегодня в 22:30

За сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии истребители коалиции

Авиация международной коалиции под командованием США дневникно нарушает воздушное пространство в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил контр-адмирал Вадим Кулить — заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Кулить отметил, что за последние 24 часа было зафиксировано шесть инцидентов с участием двух пар истребителей F-15 и пары Typhoon коалиции, сообщает ТАСС.

Согласно его информации, за этот период коалиция трижды нарушила протоколы деконфликтации, установленные с 9 декабря 2019 года, в результате несогласованных с российской стороной полетов беспилотных летательных аппаратов. Представитель ЦПВС подчеркнул, что такие действия коалиции под руководством США создают угрозу авиационным инцидентам и ухудшают обстановку в воздушном пространстве Сирии.

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