Из-за урагана в Красноярске три самолета перенаправили на запасные аэродромы

Сильный ветер привел к перенаправлению трех самолетов на запасные аэродромы во время их полета в Красноярск, как сообщается в официальном Telegram-канале авиационного узла. В соответствии с предоставленной информацией, из-за сильного ветра три воздушных судна совершили посадку на запасных аэродромах.

В связи с погодными условиями рейс из Новосибирска вернулся в Новосибирск, рейс из Иркутска в Красноярск был переадресован на запасной аэродром в Новосибирске, а рейс из Южно-Сахалинска в Красноярск был перенаправлен на запасной аэродром в Абакане.

Сообщается, что аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме. Как отмечено ранее в информации от ГУ МЧС по региону, ожидается, что сильный ветер будет сохраняться до 20 ноября, с порывами, превышающими 25 м/с, а также предполагается резкое снижение температуры воздуха на 10 градусов, сообщает ТАСС.

Из-за неблагоприятных погодных условий могут возникнуть задержки в расписании рейсов автобусов и самолетов. Энергетики в Красноярском крае активно ликвидируют последствия непогоды, при этом на вечер воскресенья под отключение попали 113 населенных пунктов, и кровли домов были повреждены в семи муниципальных образованиях.