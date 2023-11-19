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Рейс Sunexpress вылетел из Парижа без 30 пассажиров и пилота
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  • Опубликована сегодня в 13:43

Рейс Sunexpress вылетел из Парижа без 30 пассажиров и пилота

Стало известно, что самолет авиакомпании Sunexpress, вылетевший из Парижа в город Измир на западе Турции, не взял на борт 30 пассажиров и пилота. Эту информацию распространил портал Airporthaber, специализирующийся на авиационных новостях.

Инцидент, по данным портала, произошел в аэропорту Шарль-де-Голль накануне. Рейс, который был запланирован на 17:00, подвергся трехчасовой задержке, и к 20:00 информация о регистрации так и не появилась, сообщает ТАСС.

Пассажиры, пытаясь узнать статус рейса через мобильное приложение, обнаружили, что самолет уже отправился в полет. В сообщении отмечается, что "попытки связаться с представителями перевозчика не увенчались успехом, в итоге 30 пассажиров и пилот авиакомпании не смогли посадиться на рейс". Рейс все же прибыл в Измир. Комментарии представителей Sunexpress по данной ситуации пока отсутствуют, по информации Airporthaber.

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