Boeing 787 Dreamliner совершил посадку в Антарктиде

15 ноября в Антарктиде приземлился самолет Boeing 787 Dreamliner, как сообщают USA Today и CNN.

Лайнер, принадлежащий норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways, отправился из Осло 13 ноября и совершил промежуточную посадку в Кейптауне. Затем он направился в Антарктиду, где успешно приземлился на ледяно-снежной взлетно-посадочной полосе, сообщает РБК.

На борту самолета находилось 45 пассажиров, включая ученых из Норвежского полярного института. Кроме того, лайнер перевозил 12 тонн исследовательского оборудования, необходимого для проведения исследований в Антарктиде.

"Посадка такого крупного самолета открывает новые перспективы для логистики в Тролле (норвежская антарктическая станция), что способствует укреплению научных исследований в Антарктиде", — отметила директор Норвежского полярного института Камилла Брекке.

Она также подчеркнула, что использование крупного самолета может помочь снизить общие выбросы и уменьшить воздействие на окружающую среду в Антарктиде.

Boeing 787 Dreamliner имеет вместимость до 330 пассажиров.