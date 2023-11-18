Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
Boeing 787 Dreamliner совершил посадку в Антарктиде
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:23

Boeing 787 Dreamliner совершил посадку в Антарктиде

15 ноября в Антарктиде приземлился самолет Boeing 787 Dreamliner, как сообщают USA Today и CNN.

Лайнер, принадлежащий норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways, отправился из Осло 13 ноября и совершил промежуточную посадку в Кейптауне. Затем он направился в Антарктиду, где успешно приземлился на ледяно-снежной взлетно-посадочной полосе, сообщает РБК.

На борту самолета находилось 45 пассажиров, включая ученых из Норвежского полярного института. Кроме того, лайнер перевозил 12 тонн исследовательского оборудования, необходимого для проведения исследований в Антарктиде.

"Посадка такого крупного самолета открывает новые перспективы для логистики в Тролле (норвежская антарктическая станция), что способствует укреплению научных исследований в Антарктиде", — отметила директор Норвежского полярного института Камилла Брекке.

Она также подчеркнула, что использование крупного самолета может помочь снизить общие выбросы и уменьшить воздействие на окружающую среду в Антарктиде.

Boeing 787 Dreamliner имеет вместимость до 330 пассажиров.

Мир

СМИ сообщают о бойкоте крупных кинокомпаний после

СМИ сообщают о бойкоте крупных кинокомпаний после "антисемитских" заявлений Маска

По данным Hollywood Reporter, компании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate прекратили размещение своей рекламы в социальной сети X в ответ на высказывания предпринимателя Илона Маска, которые были расценены как "антисемитские", сообщает РИА Новости.

Читать полностью
Подарок от Китая: Хайнань и Гонконг открывают свои двери для российских туристов

Подарок от Китая: Хайнань и Гонконг открывают свои двери для российских туристов

С 23 декабря в России возобновляются прямые авиарейсы в Гонконг после долгого перерыва. Китайские туроператоры рекомендуют россиянам посетить остров Хайнань вместе с этим.

Читать полностью

Общество

Исследователи выявили новый фактор в возникновении болезни Альцгеймера

Исследователи выявили новый фактор в возникновении болезни Альцгеймера

Ученые из Института обучения и памяти Пикауэра при Массачусетском технологическом институте обнаружили, что одной из возможных причин развития болезни Альцгеймера может быть нарушение функционирования микроглии, вызванное мутацией. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library, сообщает Газета.Ру.

Читать полностью
Врач рекомендует избегать кофе и мучных продуктов во время магнитных бурь

Врач рекомендует избегать кофе и мучных продуктов во время магнитных бурь

Людям, страдающим от метеозависимости, следует пересмотреть свой образ жизни в период магнитных бурь и перенести занятия, требующие концентрации внимания.

Читать полностью

Новости