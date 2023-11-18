Boeing 787 Dreamliner совершил посадку в Антарктиде

15 ноября в Антарктиде приземлился самолет Boeing 787 Dreamliner, как сообщают USA Today и CNN.
Лайнер, принадлежащий норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways, отправился из Осло 13 ноября и совершил промежуточную посадку в Кейптауне. Затем он направился в Антарктиду, где успешно приземлился на ледяно-снежной взлетно-посадочной полосе, сообщает РБК.
На борту самолета находилось 45 пассажиров, включая ученых из Норвежского полярного института. Кроме того, лайнер перевозил 12 тонн исследовательского оборудования, необходимого для проведения исследований в Антарктиде.
"Посадка такого крупного самолета открывает новые перспективы для логистики в Тролле (норвежская антарктическая станция), что способствует укреплению научных исследований в Антарктиде", — отметила директор Норвежского полярного института Камилла Брекке.
Она также подчеркнула, что использование крупного самолета может помочь снизить общие выбросы и уменьшить воздействие на окружающую среду в Антарктиде.
Boeing 787 Dreamliner имеет вместимость до 330 пассажиров.
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