В Италии отправили самолет с "гуманитаркой" Газе

Италия направила воздушное судно с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. По словам вице-премьера и главы МИД Антонио Таяни, груз сначала будет доставлен в Египет, а затем переправлен через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Газу.
"Первый рейс с итальянской гуманитарной помощью отправился утром. Мы планируем отправить еще грузы завтра, чтобы облегчить положение палестинцев, не связанных с террористическим движением ХАМАС", — сообщил Таяни.
Он также подчеркнул, что МИД поддерживает связь с 14 итальянцами, находящимися в относительно безопасной зоне Газы, включая двух беременных женщин, сообщает ТАСС.
Правительство Италии также объявило 29 октября о направлении корабля ВМС для оказания помощи населению, пострадавшему в результате конфликта на Ближнем Востоке. Министр обороны Гуидо Крозетто сообщил газете La Stampa о отправке еще двух кораблей с гуманитарной помощью, включая лекарства, палатки и предметы первой необходимости, в зону конфликта.
США будут закупать японские морепродукты, несмотря на сброс воды с "Фукусимы"
Соединенные Штаты Америки планируют начать закупки японских морепродуктов для обеспечения питанием своих военнослужащих, несмотря на постепенное снижение объема сброса воды с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1".
Боевое крыло ХАМАС атаковало прорвавшиеся к Газе израильские танки
В секторе Газа, движение ХАМАС открыло огонь по израильским танкам, которые пересекали шоссе, соединяющее север и юг в районе Салах-эд-Дин.
Билеты на концерт Гамзатова распродали за 2 дня
Билеты на концерт "Родники Расула Гамзатова" в Минске, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта, были распроданы в течение всего двух дней.
В России за три квартала 2023 года зафиксировали более 7 тыс. случаев кори
Врачи в течение первых трех кварталов 2023 года зафиксировали более 7 тысяч случаев кори, в то время как весь 2022 год отмечался лишь 102 случаями этого заболевания.