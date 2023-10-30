В Италии отправили самолет с "гуманитаркой" Газе

Италия направила воздушное судно с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. По словам вице-премьера и главы МИД Антонио Таяни, груз сначала будет доставлен в Египет, а затем переправлен через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Газу.

"Первый рейс с итальянской гуманитарной помощью отправился утром. Мы планируем отправить еще грузы завтра, чтобы облегчить положение палестинцев, не связанных с террористическим движением ХАМАС", — сообщил Таяни.

Он также подчеркнул, что МИД поддерживает связь с 14 итальянцами, находящимися в относительно безопасной зоне Газы, включая двух беременных женщин, сообщает ТАСС.

Правительство Италии также объявило 29 октября о направлении корабля ВМС для оказания помощи населению, пострадавшему в результате конфликта на Ближнем Востоке. Министр обороны Гуидо Крозетто сообщил газете La Stampa о отправке еще двух кораблей с гуманитарной помощью, включая лекарства, палатки и предметы первой необходимости, в зону конфликта.