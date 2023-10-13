В сентябре в России было изготовлено примерно 100 тыс. беспилотников

Около 100 тысяч беспилотных аппаратов были произведены в России в сентябре 2023 года, по информации, предоставленной Дмитрием Песковым, специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития.

В ходе международного форума "Передовые цифровые и производственные технологии" он подчеркнул, что производство беспилотных аппаратов в стране идет настолько быстро, что многие производители, которые в настоящее время выпускают крупные и интересные модели дронов, будут в будущем увеличивать свои производственные масштабы.

По словам Пескова, уже сейчас удалось достичь определенных показателей, предусмотренных стратегией развития беспилотной авиации до 2030 года. Беспилотный аппарат, или дрон, определяется как устройство, способное автономно перемещаться без участия человека или управляться им с удаленного местоположения. Кроме применения в различных областях, включая развлечения и образование, беспилотные аппараты также нашли применение в различных индустриях, сообщает ТАСС.

В июне правительство РФ приняло стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года, а также рассмотрело перспективы развития до 2035 года. По оценкам, спрос на беспилотные летательные аппараты до 2030 года составит около 1 трлн рублей.